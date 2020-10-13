Сегодня, 13 октября, пользователи соцсетей сыронизировали над трассой, ведущей из Саратова в Балаково.

В паблике «На дорогах Балаково #CAR64» появился снимок дороги в американском штате Луизиана, где в воскресенье обрушился ураган «Дельта». На кадрах отчетливо видно покореженные столбы и дороги в ямах. Пользователь под ником «Алешка Назаров» разместил фото трассы Саратовской области, которая выглядит куда хуже и без всяких стихий.

Напомним, ураган «Дельта» пришел на юго-восточное побережье США в минувшее воскресенье, он оставил без света более четырехсот тысяч домов, остановил добычу нефти в Мексиканском заливе. Основной удар стихии пришелся на Луизиану и Флориду.