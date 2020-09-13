В общественную организацию «Альтернатива», занимающуюся освобождением людей из рабства, позвонила некая женщина, которая сообщила, что ее пропавший родственник и еще два человека смогли сбежать из заточения в Саратовской области.

Трем гражданам Узбекистана наконец удалось сбежать с арбузных полей между поселками Советское и Степное в Саратовской области. Несколько месяцев, начиная с июня, жители Узбекистана трудились на арбузных полях, не получали никакой заработной платы и даже подвергались избиениям.

Зарине, Олегу и Сергею после успешного побега потребовалось «залечь на дно», чтобы их работодатель Евгений Ким не сумел найти беженцев. Для этого они спрятались у трассы E38 в ближайшем кафе. Сотрудники кафе потом рассказали волонтерам, что работодатель выезжал на поиски сбежавших работников и проезжал по этой трассе.

Беженцев требовалось найти как можно скорее, поэтому организации «Альтернатива» на помощь пришли волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Общими усилиями в придорожном кафе найти спрятавшихся жителей Узбекистана удалось.

Выяснилось, что работодатель из-за пандемии воспользовался трудным положением жителей Узбекистана, которые не могли улететь домой, усилил на них давление и начал избивать. Запугать беженцев ему удалось, так как Сергей, даже будучи в окружении волонтеров и полицейского, утверждал, что Ким всесилен и у него «все на мази».

При помощи участкового у Евгения Кима удалось вернуть паспорта пострадавшим и отправить их в Волгоградскую область к родственникам одного из пострадавших. Сейчас гражданам Узбекистана будут всесторонне помогать добраться на родину.