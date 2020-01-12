Три жителя Саратова были задержаны сотрудниками Росгвардии во время закладки наркотиков, сообщает пресс-служба гвардии.

На улице 2-й Белозерский проезд сотрудники Росгвардии заметили двоих мужчин, которые что-то искали в снегу. Увидев приближающийся к ним патрульный автомобиль, мужчины поспешно сели в припаркованную неподалеку машину и попытались

скрыться, но были остановлены. Прибывшие на место оперативники изъяли у задержанных несколько свертков с наркотиками.

Еще один закладчик был задержан на улице Мясницкая в Волжском районе Саратова. Он тоже попытался скрыться, увидев стражей порядка и, даже, предпринял попытку избавиться от дозы наркотика, но не успел. Его также передали в руки полиции.