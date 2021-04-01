Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли три факта браконьерства.

24 марта в ходе рейда задержали злоумышленников из Энгельсского района.

47-летний житель Энгельсского района в 1,5 тысячи километрах от села Красноармейское выловил 21 плотву и карася. Сумма причиненного ущерба составила 5,25 тысячи рублей.

34-летний мужчина поймал сетью почти в трех километрах от села Красноармейское 22 плотвы, чем причинил ущерб на 5,5 тысячи рублей.

А 38-летний гражданин в двух километрах от этого же населенного пункта выловил сетью 21 окуня и плотвы на 5,25 тысячи рублей.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.