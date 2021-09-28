В Саратове 27 сентября вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Загорелась трехкомнатная квартира пятиэтажного дома, пламя ликвидировали до прибытия первых пожарных подразделений. П

Площадь пожара составила четыре квадратных метра.