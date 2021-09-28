Домой Рубрики Новости Саратова Трехкомнатная квартира вспыхнула в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Трехкомнатная квартира вспыхнула в Саратове По Новости Саратова - 28.09.2021 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове 27 сентября вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Загорелась трехкомнатная квартира пятиэтажного дома, пламя ликвидировали до прибытия первых пожарных подразделений. П Площадь пожара составила четыре квадратных метра. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Команда Саратовского НПЗ приняла участие в соревнованиях по северной ходьбе Чиновники признали отсутствие отопления во всех поликлиниках Саратова Радаев раскритиковал низкие темпы подачи отопления ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Команда Саратовского НПЗ приняла участие в соревнованиях по северной ходьбе Новости Саратова - 28.09.2021 0 Команда Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») заняла второе место в командном зачете регионального этапа всероссийского проекта «Северная ходьба - новый образ... Чиновники признали отсутствие отопления во всех поликлиниках Саратова 28.09.2021 Радаев раскритиковал низкие темпы подачи отопления 28.09.2021 Отпевание Павла Рогова состоялось в храме в Саратове 28.09.2021 Чиновники под Саратовом незаконно выдали участки в лесу на 8 миллионов... 28.09.2021