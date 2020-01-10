Житель Волжского района Саратова пытается продать трехмесячного кенгуренка Беннета. Объявление появилось на одном из сайтом в интернете.

По словам владельца необычного питомца, малыш недавно покинул мамину сумку. Он активный и легко ладит с людьми. Стоимость животного — 140 тысяч рублей.

Кенгура Беннета — крупное животное. Самцы могут весить 14 килограммов, а прыгать сумчатое может на расстояние до девяти метров. Кенгуру ведет ночной образ жизни.

Согласно вступившему в силу с 1 января закону об ответственном обращении с животными, кенгуру Беннета запрещено держать дома.