Сегодня утром, 6 августа медики скорой помощи констатировали смерть трехмесячного младенца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Бригаду «скорой» вызвали в квартиру дома по 3-му проезду Строителей. По данному факту организована доследственная проверка.

При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Для установления точной причины смерти мальчика, будет проведена экспертиза.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.