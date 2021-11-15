Трем саратовчанкам присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Указом Президента России Владимира Путина трем саратовским медикам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награду получили:

-Нина Афанасьева – заведующая отделением Саратовской городской поликлиники № 3

—Татьяна Вознюк – заместитель главного врача Саратовской детской инфекционной клинической больницы № 5

-Елена Делиникайтис – заместитель главного врача Перинатального центра.