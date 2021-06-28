В отношении тренера школы «Олимпик» из Балаково проводится служебная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта региона.

Напомним, Татьяна Слугина со своими подопечными возвращалась с соревнований «Черноморская чайка», которые проходили в Сочи.

Очевидец снял, как она во время поездки в поезде заставляла одну из девочек садиться на шпагат. Замечания начальника поезда и правоохранителей по этому поводу не возымели на нее никакого действия.

По делу проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры наказания гражданки.

Директор «Олимпика» Ирина Васильева сообщала, что эта тренер со вчерашнего дня находится на больничном.

Министерство молодежной политики и спорта после этого инцидента проводит работу с подведомственными учреждениями и спортивными школами в районах области. Будут организованы дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за безопасность и здоровье детей во время командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования.