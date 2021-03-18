Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» расторг контракт с главным тренером Горди Хербертом, сообщает пресс-служба клуба.

— В последних 12 матчах «Автодор» одержал лишь три победы, две из которых – дома над ослабленными «Калевом» и «Цмоки-Минск». Очевидно, что уже третий месяц команда играет явно ниже своих возможностей. Превосходя по качеству состава, проигрываем матчи прямым конкурентам за места в плей-офф. В связи с этим вынуждены пойти на экстренные меры перед решающей стадией сезона. Владислав Коновалов и Кристапс Зейдс хорошо знакомы с ситуацией в команде. Думаю, они справятся, — говорит президент «Автодора» Владимир Родионов.

Напомним, Горди Херберт возглавил тренерский штаб клуба в июле прошлого года. До этого он тренировал сборную Канады.