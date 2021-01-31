Вчера, 30 января, начальник управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов встретился с тренерами бассейна «Саратов» по вопросам реорганизации МУП «Физкультурно-спортивный комплекс».

Чиновник пояснил — учреждение станет бюджетным и муниципальным. Это делают для того, чтобы у него появились собственные спортивные объекты, а количество занимающихся детей и продолжительность тренировок стали больше.

Сейчас занятия идут, бассейн работает в штатном режиме.

По итогам встречи было принято решение организовать из числа тренеров инициативную группу для дальнейшего обсуждения возникающих вопросов.

—Информацию до родителей своих воспитанников доведем в кратчайшие сроки, — уточнила тренер спортивного плавания Лилия Романова.

