Треш-стримерша Елены Васильева из Балакова Саратовской области со своим сожителем шокировала всю страну.

Местные органы опеки забрали у неё двоих детей-подростков после того, как её сожитель показывал при них свои гениталии.

41-летняя Елена и 35-летний Антон познакомились на интернет-площадке для треш-стримов.

После знакомства начали жить вместе и зарабатывали на показе в интернете в прямом эфире так называемого треш-контента: например, Антон за деньги мочился на Елену и занимался с ней сексом в прямом эфире. Все это происходило на глазах 17-летнего сына и 13-летней дочери Елены.

После вмешательства правоохранительных органов дети были временно изъяты из семьи стримеров в центр помощи «Семья». С кем будут жить подростки дальше, пока не ясно.

Сама Елена обвиняет во всем своего бывшего мужа, у которого живет их третий ребёнок в возрасте 4-х лет.

После резонанса шокирующей истории в федеральных СМИ, пользователи в социальных сетях назвали парочку стримеров приматами и насекомыми и попросили их изолировать от общества, например, принудительно повеместив на лечение в психиатрическое учреждение закрытого типа.