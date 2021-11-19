Приложение для знакомств Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor изучили, как россияне относятся к вакцинации и новому всплеску заболеваемости, и влияет ли он на открытость к новым знакомствам.

Согласно исследованию, половина непривитых россиян приняла решение вакцинироваться с наступлением четвертой волны коронавируса, а большинство (77%) выбрали «Спутник V». При этом 51% опрошенных относится положительно к идее обязательной вакцинации. Опрос проводился в приложении Mamba, в нем приняли участие более 5 000 респондентов по всей России.

Несмотря на четвертую волну COVID-19 в России, активность на сайтах знакомств только растет, а количество свиданий не снижается. Согласно исследованию, больше половины (57%) опрошенных ходят на свидания этой осенью также активно, как летом. А 8% стали встречаться еще чаще. Лишь треть (35%) респондентов стали осторожнее и ходят на свидания реже в ноябре, чем в июле.

Если говорить о популярности вакцин, то в России стойко лидирует «Спутник V»: ей доверяют 77,4% опрошенных. При этом 13,9% выбирают «КовиВак», «ЭпиВакКорону» — 7%, а привиться зарубежной вакциной хотели бы всего 1,7%.

Интересно, что при общении в мессенджере более трети пользователей задают вопросы о вакцинации или наличии антител. Четверть (26%) опрошенных уточняют, вакцинирован ли их собеседник, а 14% — задают прямой вопрос о том, переболел ли человек COVID-19 или болеет сейчас. Для оставшихся 60% разговоры о COVID-19 неинтересны.

Если говорить об очных встречах, то личная симпатия остается все-таки важней: 93% пойдут на свидание вопреки всему. Лишь 7% опрошенных принципиально не пойдут на встречу с человеком без вакцинации или ПЦР-теста.

— Приятно видеть, что доверие людей к вакцинации от COVID-19 растет. Популярность вакцины «Спутник V» действительно обоснована — препарат показал достаточно высокую эффективность в исследованиях, в том числе против новых штаммов коронавируса, а также успешно был использован для массовой вакцинации другими странами. Рост доверия россиян к вакцинации очень важен, ведь для формирования коллективного иммунитета необходимо 85-90% вакцинированных граждан. К сожалению, статистика в России сейчас не сильно обнадеживает, по официальным данным привито около 35% населения, примерно такое же количество людей переболели. Важно понимать, что непривитый человек гораздо активнее передает вирус другим, так как концентрация вирусных частиц на слизистых оболочках у него выше, чем у заболевшего вакцинированного. Высокий процент непривитых и отсутствие ограничительных мер делает риск заразиться инфекцией высоким, поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности: продолжать использовать маску, даже если вы вакцинированы, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей, — отметила Юлия Ткаченко, руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor.

— В ноябре начинается так называемый cuffing season. Это особое время года, когда люди, находящиеся в поиске пары, начинают острее чувствовать одиночество и активней знакомиться. Этому состоянию способствует и холодная погода, и приближение Нового года, который люди не хотят встречать одни. Именно поэтому все метрики на Mamba с ноября начинают расти: значительно увеличивается количество лайков, матчей, переписок и, конечно же, свиданий в оффлайне. В сутки у нас знакомится порядка 3 млн человек, и на фоне этой повышенной активности вакцинация важна как никогда, — прокомментировала ситуацию Наталья Красильникова, PR-менеджер Mamba.