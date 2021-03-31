Исследователи одного из сайтов по поиску работы выяснили, довольны ли своей работой жители Саратовской области и делает ли она их счастливее.

Выяснилось, что 53 процента трудящихся в регионе неудовлетворены тем, чем они занимаются. Чаще других это отмечают строители, представители автомобильного бизнеса и медработники. Обратное мнение у представителей банковской и IT-сфер.

А 64 процента жителей региона уверены, что их работа приносит значимую пользу. Больше других так отвечают медработники, рабочий персонал и специалисты научно-образовательной сферы. Реже всего — бухгалтеры, юристы, маркетологи.

40 процентов жителей региона отметили, что их работа делает их счастливее. Особенно на это влияют условия труда, возможности профессионального развития и обучения, а также сфера деятельности компании. В основном несчастливым респондентам мешают обрести гармонию на работе уровень зарплаты и отсутствие карьерного роста.

Некоторые выделили среди иных факторов, которые не позволяют быть счастливее график работы, начальство и отсутствие интереса к своим обязанностям.