Специалисты службы исследований HeadHunter проанализировали суеверия офисных работников Саратова.

Как показало исследование, 34 процента работников верят в офисные приметы. И чем старше работник, тем более он суеверен.

Согласно выведенной статистике, самой суеверной сферой деятельности оказалась сфера финансов. Более половины бухгалтеров и финансистов Саратова, 61 процент, верят в офисные приметы. Менее распространены суеверия среди HR-специалистов — 48 процентов, работников транспорта и строителей, 42 процента, 39 процентов в сфере высшего менеджмента, и 38 процентов юристов верят в приметы на работе.

Самые распространенные приметы в офисе связаны с местами ушедших работников. Считается, что если сесть на стул уволенного сотрудника, то тоже рискуешь быть уволенным, а севшая в стул ушедшей в декрет сотрудницы, в скором времени может отправиться следом за ней. Новый сотрудник, получивший свое рабочее место в углу не останется на работе долго. Также считается, что упавшие со столов предметы сулят появление начальника или вызов к нему. Входить в кабинет к начальнику, кстати, можно только с правой ноги.

Приметы сбываются почти у половины опрошенных сотрудников, а у 8 процентов они сбываются регулярно. Каждый десятый сотрудник имеет защитный талисман.