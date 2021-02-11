В 2021 году выйдет третье издание Красной книги Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

Там описаны виды редких и находящихся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны региона. Установлены их категории и статусы, описан облик, места распространения, численность.

Включено 578 видов. Список рекомендуемых к охране видов дополнили шестью новыми представителями лишайников, пятью видами мхов, 34 видами сосудистых растений, десятью видами беспозвоночных и млекопитающих, по одному виду рыб и амфибий.