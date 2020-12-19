Вчера, 18 декабря, жительница Балаково опубликовала видео, на котором отчетливо видно дерущихся третьеклассниц.

Двое девочек сцепились и валялись на земле, а остальные четверо изредка пинали их.

Организована проверка прокуратуры, выяснится, в каких условиях проводится обучение в школе и насколько родители детей выполняют свои обязанности.

Комитет образования администрации Балаковского района и руководство школы выяснило личности девочек.

Этот инцидент обсудят сегодня на встрече с прокуратурой и родителями девочек.