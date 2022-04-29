В Саратове найден второй погибший член экипажа упавшего вертолета. Об этом сообщает информационный портал «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, накануне, 28 апреля, на территории Кумысной поляны упал учебный вертолет «Ансат», летевший из Соколового поселка.

В экипаже находилось три человека. Один выпрыгнул с парашютом и при жесткой посадке получил повреждения, а другой член экипажа сгорел.

Причиной случившегося стало сближение двух вертолетов при заходе на посадку во время учебно-тренировочных полетов.