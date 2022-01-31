На 31 января в Саратовской области зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусом. Вчера было 927 — новый рекорд, но сегодняшний день опередил и эту цифру.

Общее количество заболевших в области составляет 144 184 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 129 830 человек, за сутки — 121.

На стационарном лечении находятся 1 310 человек, на амбулаторном — 7 864.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 450, Балаковском районе — 171, Энгельсском — 79, Ртищевском — 53, Балашовском — 42, Ершовском — 39, Вольском — 24, Пугачевском — 19, Аркадакском — 16, Саратовском — 13, Самойловском — 10.