Вчера, 27 августа, в 12:56, на автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает областная ГИБДД.

На 244 километре автодороги в Воскресенском районе столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 74-летнего водителя, Hyundai Santa Fe под управлением 28-летнего мужчины и Lada Largus под управлением 39-летнего мужчины.

В ДТП пострадали водитель и 72-летний пассажир ВАЗа, они госпитализированы.

Сегодня ночью от полученных травм 74-летний водитель скончался в больнице.

Все обстоятельства выясняются.