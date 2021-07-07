Сегодня, 7 июля, в Саратовском районе в микрорайоне «Лазурный» на улице Лесопарковая столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Саратовской области.

В аварию попали автомобиль Lada Kalina, которым управлял 43-летний водитель, Kia Rio под управлением 43-летнего мужчины и Fiat, за рулем которого находился 38-летний водитель.

Водитель отечественной легковушки госпитализирован с травмами в больницу, пассажиры автомобилей получили медицинскую помощь на месте ДТП.

Обстоятельства аварии выясняются.