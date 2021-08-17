В понедельник, 16 августа, около полудня на первом километре автоподъезда к Балаково от трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград по улице Саратовский тракт произошла массовая авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

75-летний мужчина, управляя «Жигулями», въехал в Reno Logan, за рулем которого был 61-летний водитель. После удара машина проехала вперед и влетела в ВАЗ 2111 под управлением 42-летнего мужчины. В свою очередь, следуя цепной реакции, отечественная легковушка врезалась в Changan CS55 с 36-летним шофером за рулем.

В результате аварии водитель «Жигулей» и его 75-летняя пассажирка попали в больницу. 58-летняя пассажирка Reno Logan также была госпитализирована.