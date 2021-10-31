Автомобильная авария произошла 30 октября в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в региональной ГИБДД интернет-инзданию «Новости Саратова», в столкновении двух автомобилей пострадали 3 человека.

По предварительным данным, в 16.10 на повороте к селу Рыбушка столкнулись «SsangYong» и «ВАЗ-2109».

Уточняется, что иномаркой управлял 69-летний пенсионер, а за рулём «девятки» находился 37-летний мужчина.

В результате столкновения отечественный автомобиль вылетел в кювет.

В столкновении травмировались оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: ГИБДД