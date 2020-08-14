Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре в селе Ивановка Балаковского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 13 августа 2020 года около 21:30 загорелся дачный дом в СНТ «Сельский строитель». Прибывшие огнеборцы потушили здание, а после обнаружили останки обгоревших тел трех человек.

Следователи осматривают место происшествия. Выясняются личности погибших и причина возгорания. Назначены судебно-медицинские исследования с целью определения причины их смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

