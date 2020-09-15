На заседании координационного совета и.о.министра образования Саратовской области Елена Нерозя рассказала, что коронавирус выявлен в 30 образовательных учреждениях региона. Это 22 школы и восемь детсадов.

Три сада полностью ушли на самоизоляцию, в каждом из них заболело по два воспитателя и одному ребенку. В остальных отдельные группы перевели на самоизоляцию из-за заболеваемости работников и детей.

В четырех школах региона 532 ученика получают знания онлайн, потому что в каждом из учреждений у одного из педагогов подтвердилась новая инфекция. Кроме того, 28 классов в образовательных учреждениях региона находятся на самоизоляции, то есть дистанционно учатся еще 538 ребят.