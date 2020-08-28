Жильцы трех девятиэтажных домов в Балакове Саратовской области жалуются на нашествие тараканов. Пост об этом появился в социальных сетях.

Три дома по Саратовскому шоссе,27, 29 и 31 страдают от тараканов. Люди пишут, что справится с полчищами «стасиков» самостоятельно они не могут. Насекомые. Как только чувствуют отраву, переселяются в соседние здания, а затем, когда опасность улетучивается, возвращаются на старое место.

По словам людей, обращения в управляющую компанию «Синергия», которая обслуживает эти дома, остаются неуслышанными.