В Саратовской области первая половина недели ожидается с превышением климатической нормы на 4-6 градусов, вторая на 2-3 градуса.

Начальник отдела областного гидрометеоцентра Светлана Цветайло рассказала, что ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 4-9 метра в секунду, в Правобережье в первой половине недели со скоростью до 13-16 метров в секунду, в Левобережье и уже во второй половине — 13-18 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до -2-7 градусов, при прояснении в Левобережье до -12, в Балашовском, Ртищевском и Аркадакском районах от +1 до -4 градусов.

Днем ожидается такая же температура.

Начиная с 29 января, с приходом атмосферных фронтов в большинстве районов региона ожидаются снегопады, которые продлятся до конца месяца. До этого пройдет морось и снег с дождем в сопровождении тумана и повышенного ветра.