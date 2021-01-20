Исполняющая обязанности директора Учебно-консультационного центра Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Анна Евсеева считает, что такое решение будет оптимальным для города

— Саратов по поручению спикера Государственной думы Вячеслава Володина передает три основных трассы – въезды в город – на региональный уровень. Несомненно, это решение насчет улиц Чернышевского, Соколовая и Московского шоссе является взвешенным и принятым со всей ответственностью перед нашими жителями.

Важно понимать – сеть дорог областного значения действительно не может заканчиваться на границе населенного пункта, даже такого крупного как Саратов. Движение по магистральной дороге продолжается особенно для тех автомобилистов, что едут из одной части региона в другую, а то и в соседнюю область.

Горожане тоже пользуются этими дорогами, но уровень нагрузки на них во многом определяется и количество транзитного автотранспорта. Считаю, что Вячеслав Володин, как депутат, заботящийся о благе родного города, прекрасно представляет себе его нужды и возможности. Он принял совершенно правильное решение с учетом этих факторов и с учетом своей осведомленности обо всех работах, в том числе дорожных, ведущихся на уровне Саратовской области, – заявила исполняющая обязанности директора АНКО дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Саратове», кандидат экономических наук Анна Евсеева.

Напомним, ранее в своем телеграм-канале депутат Государственной думы РФ Николай Панков указал на нежелание со стороны министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области брать на баланс крупные дороги регионального центра. После чего профильному министру Алексею Петаеву губернатором был объявлен выговор.