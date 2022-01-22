В Парк покорителей космоса поступили три электробуса. Об этом сегодня, 22 января, сообщил телеграм-канал Пул-64.

Электробусы будут обслуживать посетителей для перемещения внутри территории: от парковки до информационного центра. Протяженность данного маршрута 3 километра. Электромобиль имеет 23 посадочных места.

Напомним, площадь Парка покорителей космоса составляет почти 30 га. Здесь располагаются мемориальная, прогулочная зоны. Инициатором масштабного проекта по созданию Парка на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина стал Председатель ГД Вячеслав Володин.