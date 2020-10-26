На совещании в правительстве Саратовской области по мобилизации доходов и сборов налогов зампред правительства региона Вадим Ойкин рассказал, что консолидированный бюджет региона недополучит почти десять миллиардов поступлений от налогов.

Местные бюджеты — 14 процентов от этой суммы.

Теперь Саратов, Энгельс и Балаково будут ежедневно отчитываться о налогах.

Он привел примеры расхождения цифр. В областном центре отчитались о четырех с лишним тысячах работниках, налоговая подтверждает по выплатам 326, в Энгельсе — 1,86 тысячи человек против 827 по факту, в Балаково — 1,49 тысячи против 984.

Замруководителя Управления налоговой службы в Саратовской области Ирина Антонова заявила, что в названных муниципалитетах только в Балаково более-менее налажена работа по выявлению неоформленных земель и домов.