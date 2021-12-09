В Саратове оперативниками ГУ МВД России по Саратовской области в ходе спецоперации пресечена деятельность сбытчиков героина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В совершении преступления подозреваются двое жителей Саратова и трое иностранных граждан.

У подозреваемых изъят 201 сверток с героином массой около 400 граммов. В ходе обыска по месту проживания одного из фигурантов обнаружено и изъято более 1 килограмма героина.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативные и следственные действия, направленные на выявление каналов поставки наркотических средств, а также установление иных лиц, которые могут быть причастны к деятельности группы сбытчиков наркотиков.