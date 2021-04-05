К 60-летнему юбилею первого полета человека в космос вышли в свет три саратовских издания. Каждая книга по-своему уникальна, открывает новые страницы истории космической эры, первого полета и приземления на саратовской земле, интересные факты биографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина, его крепкой связи с Саратовской областью. Издания вышли общим тиражом более 3 тысяч экземпляров при поддержке министерства информации и печати области и поступят в библиотеки Саратовской области.

Авторы книги-альбома «Вверх, в небо!» задаются вопросом «Почему Гагарин?» и находят множество интересных аспектов формирования личности космонавта, в том числе в саратовские годы его жизни. Книга подготовлена издательством «Десятая муза» и рассказывается о становлении и развитии космической отрасли, о жизни легендарного космонавта планеты Ю.А.Гагарина. Есть в книге и современная история — сегодняшнее продолжение гагаринской темы в нашей области, в том числе присвоение новому аэропорту имени «Гагарин», возведение на месте приземления первого космонавта современного туристического комплекса – Парка покорителей космоса, а также проведение ежегодных молодежных фестивалей, связанных с именем героя и многое другое.

К юбилейной дате полета человека в космос при поддержке Правительства области также переизданы еще две книги. Одна из них — написанный на русском и английском языках биографический очерк Владимира Россошанского «Феномен Гагарина». Впервые книга «Феномен Гагарина» В.Россошанского вышла в свет в 2001 году к 40-летию полета в космос, а затем переиздавалась еще несколько раз. «Феномен Гагарина» представляет собой уникальное издание о судьбе легендарного летчика-космонавта, рассказанной очевидцами, людьми, знавшими великого космонавта.

Еще одно издание – совсем в другом, мини-формате – несколько страниц документального повествования, посвященного только одному дню пребывания Юия Гагарина на саратовской земле 12 апреля 1961 года. Это книга Юлия Песикова «12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Встречи. Беседы. Фотографии», изданная при поддержке государственного редакционного комплекса «Регион 64». В книге собраны воспоминания тех, кто первыми встречали Ю.Гагарина после его приземления на саратовской земле, и уникальные любительские фотографии – покадровая хроника знаменательного дня.

Каждая из этих книг насыщена архивными документами и историческими фотоснимками разных лет и, безусловно, будет интересна читателям, потому что сохраняет память об уникальном историческом событии 1961 года и жизни одного из самых ярких личностей ХХ века – Юрия Гагарина.