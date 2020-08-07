В Саратовском государственном медицинском университете проходят выборы ректора, сообщает пресс-служба меда.

Вчера 6 августа в состоялось заседание аттестационной комиссии министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аттестации кандидатов на должность ректора СГМУ. В результате на пост руководителя вуза было выдвинуто три человека — первый проректор СГМУ Андрей Еремин, декан лечебного факультета и факультета клинической психологии Дмитрий Тупикин и проректор по научной работе СГМУ Александр Федонников. Все трое являются кандидатами медицинских наук и доцентами кафедр саратовского меда.

Напомним, нынешний ректор СГМУ Владимир Папков был избран на эту должность в 2015 году.