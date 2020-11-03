На сегодняшнем корсовете заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о проверках торговых точек на соблюдение правил для защиты от коронавируса.

На 3 ноября проверили 137 магазинов, в числе которых “Гроздь”, “Магнит”, “ТКЛето”, “Лента” и 36 торговых точек индивидуальных предпринимателей. В порядка 22 процентах выявлены нарушения, составлено 36 протоколов, три о временном закрытии.

“Гроздь” в Аткарске оштрафовали на 200 тысяч, наказали рублем и работника этой сети в Базарном Карабулаке.

В пяти предприятиях общественного транспорта, то есть 38 процентах от проверенных есть нарушения режима дезинфекции, масочного режима и другие нарушения.