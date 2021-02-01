Сегодня, 1 февраля, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев доложил губернатору Валерию Радаев о передаче трех магистралей областного центра на региональный уровень. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Решение было принято областной думой 29 января и сразу же был заключен договор на обслуживание и объявлен конкурс на содержание новых региональных трасс.

— В процессе передачи ни на один день эти дороги не должны быть бесхозными. У министерства теперь появилось ещё одно направление работы – комплексное содержание дорог в городских условиях, а это совершенно новые виды дополнительных работ. Для этого мы закладываем нормативное содержание дорог в полном объеме. При этом нужно синхронизировать свои работы со всеми заинтересованным организациями – водо- и теплоснабжающими, связистами.

Наш депутат Вячеслав Володин поддержал нас с передачей части дорог на федеральный уровень, и это позволит нам привести региональные дороги в порядок. Жители должны почувствовать, что на этих дорогах четко соблюдается стандарт содержания. Трассы должны стать образцом дорожного хозяйства в Саратове, — сказал задачу Валерий Радаев.

Наомним, на региональный уровень перешли трассы по следующим маршрутам: маршрут № 1: проспект Строителей — улица Шехурдина — Соколовая – Симбирская — Большая Горная — Вознесенская — Большая Горная – Предмостовая площадь.; маршрут №2: Московское шоссе – Шехурдина – путепровод 3-я Дачная — проспект 50 лет Октября – Тракторная – Большая Садовая – Рабочая – Емлютина – Бегоглинская ( в прямом направлении) — Шелковичная (в обратном направлении ) — Большая Садовая – 2-я Садовая (в прямом направлении) – Беговая (в обратном направлении) – Политехническая – Новоастраханское шоссе; маршрут № 3: улица Чернышевского – улица Орджоникидзе – проспект Энтузиастов – Крымская.