Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о прекращении работы трех автобусных маршрутов. Об этом он сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram.

Он подчеркнул, что это коснется направлений №9, 54 и 76 — дублеров троллейбусов №2, 3 и 16.

— По моему поручению был произведен анализ пассажиропотока на указанных выше автобусных маршрутах, его результаты дают нам право принять решение об их закрытии. Тем более, что большое количество обращений поступало на этот счёт, горожане давно отдают предпочтение именно электротранспорту. Пассажиры, пользовавшиеся автобусами, могут быть спокойны: количество троллейбусов будет увеличено, а на маршруты выйдут машины с запасом автономного хода, что даст возможность объезжать ДТП и другие препятствия. Кроме того, с недавнего времени электротранспорт в Саратове работает с 6 утра и до 23 часов вечера, — подчеркнул градоначальник.