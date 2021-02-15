Губернатор Саратовской области Валерий Рвдаев рассказал об измениях в составе правительства региона. Об этом сообщил телеграм-канал главы региона.

— Как я и анонсировал, кадровые изменения в правительстве области продолжаются.

Сергей Наумов, Ирина Седова, Татьяна Гаранина переходят на другую работу. Изменения связаны как с личной инициативой, так и с необходимостью решать новые ответственные задачи.

У бывших министров глубокие знания проблематики социального блока. Большой опыт. Поэтому они продолжат свою деятельность в тех сферах и направлениях, которыми занимались. Сергей Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, Татьяна Гаранина – планирует возглавить одно из учреждений культуры, Ирина Седова продолжит работу в сфере образования.

В ближайшее время состоится назначение новых руководителей, кандидатуры рассматриваются. В целом, идет планомерное обновление команды регионального Правительства, кадровое укрепление под стратегические задачи, которые стоят перед отраслям, — отметил Валерий Радаев.