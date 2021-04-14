На 10:00 14 апреля в Саратовской области остаются затопленными три низководных моста в Ивантеевском и Ртищевском районах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кроме того, залиты водой три дороги в Пугачевском и Перелюбском районах.