Домой Рубрики Новости Саратова Три моста в Саратовской области затоплены из-за паводка РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Три моста в Саратовской области затоплены из-за паводка По Новости Саратова - 14.04.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На 10:00 14 апреля в Саратовской области остаются затопленными три низководных моста в Ивантеевском и Ртищевском районах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Кроме того, залиты водой три дороги в Пугачевском и Перелюбском районах. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове начали благоустраивать старую набережную Кассира из магазина на Рахова продала спиртное подростку В Саратове пройдет круглый стол «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики экологического просвещения в России» ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове начали благоустраивать старую набережную Новости Саратова - 14.04.2021 0 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идут работы на старой набережной Саратова. Подрядчик заявил, что на всех ярусах заменят покрытие, обновят землю, на всех... Кассира из магазина на Рахова продала спиртное подростку 14.04.2021 В Саратове пройдет круглый стол «Звезды зажигаются зеленым: лучшие региональные практики... 14.04.2021 Задержан находящийся в международном розыске за убийство коллеги саратовец 14.04.2021 Саратовские силовики поймали трех интернет-экстремистов 14.04.2021