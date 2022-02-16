Сегодня, 16 февраля, на заседании комитета Саратовской облдумы по госстроительству и МСУ депутаты одобрили два законопроекта о преобразовании нескольких МО.

Так, Морцевское, Мунинское и Никольское МО Федоровского района планируют преобразовать в Морцевское муниципальное образование с населением 4019 человек и 9 населенными пунктами в его составе.

Семеновское и Борисоглебовское МО того же района объединят в одно — Семеновское.

Такие преобразования, по мнению главы района Алексея Наумова, позволят сэкономить бюджетные средства.