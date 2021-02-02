Домой Рубрики Новости Саратова Три пожарных расчета тушили сауну на Лунной в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Три пожарных расчета тушили сауну на Лунной в Саратове По Новости Саратова - 02.02.2021 139 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 1 февраля, три пожарных расчета тушили частную сауну на Лунной улице 44. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пламя на площади в 15 квадратных метров ликвидировали в 19:45. Пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Школа и 27 классов в Саратовской области закрыты из-за коронавируса Учеников ртищевской школы заставляли учиться больше прописанного по закону Литневская: Сложные времена рождают Героев ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Школа и 27 классов в Саратовской области закрыты из-за коронавируса Новости Саратова - 02.02.2021 0 Из-за коронавируса закрыта школа в Аткарском районе Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона. Также не работают 27 классов в 22 школах —... Учеников ртищевской школы заставляли учиться больше прописанного по закону 02.02.2021 Литневская: Сложные времена рождают Героев 02.02.2021 Мужчина умер на остановке у Детского парка в Саратове 02.02.2021 Довыборы в Саратовскую областную думу назначены на 16 мая 02.02.2021