Вчера, 1 февраля, три пожарных расчета тушили частную сауну на Лунной улице 44. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пламя на площади в 15 квадратных метров ликвидировали в 19:45.

Пострадавших нет.

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