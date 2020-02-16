Три припаркованных на проспекте 50 лет Октября автомобиля мешают коммунальщикам приступить к ремонту водопровода в Саратова, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

-Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» не могут приступить к выполнению работ по проспекту 50 лет Октября, 20/32 из-за припаркованных автомобилей Lada с государственными регистрационными номерами С770МН34 и А115ХУ164, а также автомобиля ГАЗ с госномером У689МР64. Просим всех, кто обладает информацией о владельцах транспортных средств, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру +7-8452-24-65-24, — говорится в сообщении.