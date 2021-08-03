Сегодня, 3 августа, без воды остались Кировский, Ленинский и Волжский районы Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону ограничений попали следующие адреса:

— ориентировочно до 20:00 – улицы: Луговая, 40/60, 100, 62/70, Цветочная, 1, 3, 5, 7, 9, Старополянская, 3, 5, 7, 9;

— ориентировочно до 18:00 – дома №№9 и 11 по улице Ламповая;

— ориентировочно до 20:00 – жилые дома по улицам: Краевая, 31, 1-й Ленинский пр., 18, Волочаевская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, а также частные домовладения по улицам: Московская (от Большой Садовой до Краевой); Мурманская (от Московской до Посадского); Краевая (от Московской до Посадского); 1-й Ленинский проезд (от Мурманской до улицы Стрельбище); Дружбы; Стрельбище; Земляная; 1-я и 2-я Земляные; Волочаевская; Вязовская; Кутякова (от ул. Мурманская до ул. Краевая); 3-й Цементный проезд; З-й и 4-й Нижние проезды; 3-й Цыганский проезд; Капитальная;

— ориентировочно до 20:00 – улицы: Дегтярная (от Набережной до Чернышевского, четная сторона), Чернышевского, 54а, 54в;

— ориентировочно до 20:00 – улицы: Саперная, 6, 6а, 6б; пр. 50 лет Октября, 85а, 85б;

— ориентировочно до 20:00 – улицы: Большая Горная (от Радищева до Октябрьской, чётная сторона); Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская (все улицы – на участке от Большой Горной до Соколовой).