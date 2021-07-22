Сегодня, 22 июля, из-за проведения ремонтных работ на водопроводе больше десяти улиц Саратова останутся без холодной воды. Об этом сообщает ОО «КВС».

Примерно до 20:00 не будет воды на улице Перспективная, 9А, 11, 13, 15, 17 и на улице Электронная, 7, 7А, а также Тархова 20А.

Также до 20:00 холодная вода будет отключена на улице Октябрьская от Челюскинцев до Кузнечной, и на улице Кузнечная от Октябрьской до Некрасова.

Без воды будут и жилые дома по улице Саратовская, 2-я Поперечная, 2, 3, 4, а также Саратовские проезды и частный сектор по улице Саратовская, 1, 2, 3, 4, 5. Также отключение коснется домов по улице 2-я Поперечная, 3-й Комсомольский проезд, улицы Диева, 136-170 и 121-155, 2-й Уральский проезд и 2-й Поперечный проезд.