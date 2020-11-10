Жители трех районов Саратова проведут сегодняшний день без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

До 20:00 из-за ремонта водопровода по проспекту Строителей обезвоженными остануться дома по проспекту Строителей, 60, 66, 68А, 68Б, 70А, 70Б, 76, Чемодурова, 1-12, Лебедева-Кумача, 67А, 67, 69.

Также до 8:00 утра 11 ноября снижены параметры водоснабжения абонентов: Шелковичная, 188-218, Лысая Гора.

Ремонты водопровода на Новоузенской оставил без воды жильцов микрорайона в пределах улиц Новоузенская — Миротворцева — Клочкова — Литейный проезд — Вяземская – 2-й Детский проезд.

Водоснабжение тут обещают вернуть в 17:00.