Завтра, 26 мая, в Саратове сотни домов почти во всех районах города, кроме Октябрьского, останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

На это время будет организован подвоз воды. График следующий:

Кировский район

09:00-09:30 и 16:00-16:30 — 2-й Магнитный проезд,44а.

Ленинский район

10:00-10:30 и 16:30-17:00 — Селекционный проезд 3;

11:00-12:00 и 17:30-18:30 — Лесная Республика, 3;

12:30-13:30 и 18:30-19:30 — Одесская, 46А;

14:00-14:30 и 19:30-20:00 – 3-й проезд Панфилова, 1.

Заводской район

09:00-10:00 и 16:30-17:00 — Огородная, 33а;

10:30-11:00 — 1-й Кавказский тупик, 7А;

11:30-12:30 и 17:00-18:00 — Крымская, 15;

12:30-13:30 и 18:00-18:30 — Заречная, 2;

15:00-15:30 и 18:30-19:00 — Азина, 28а;

13:30-14:30 и 19:00-19:30 — Брянская, 9;

14:30-15:30 и 19:30-20:00 — Санаторный проезд, 2.