Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о темпах вакцинации в районах региона.

Отстающие — Аткарский, Аркадакский, Калининский. Здесь показатель гораздо ниже среднего по области.

— Ставлю на вид главам: это ваше упущение. А вас, Олег Николаевич, прошу усилить выездные бригады в этих районах, предварительно скоординировав действия с муниципальными руководителями. Проходимость через мобильные пункты вакцинации должна быть максимальной. Разъяснительную работу нужно вести непрерывно и квалифицированно, — отметил глава региона.