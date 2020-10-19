Вчера, 18 октября, в 14:55 на Ульяновской улице 55 в Красноармейске произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

35-летний водитель ВАЗ 21120 влетел в Volkswagen Polo под управлением 28-летнего мужчины.

В результате аварии две девочки в возрасте 17 и пяти лет, а также десятилетний мальчик из салона отечественного авто пострадали.

С травмами их госпитализировали.

Очевидец случившегося опубликовал снимки с места событий в группе района в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что столкновение произошло на развилке дорог, ведущих в 1-й и 5-й микрорайоны. «Двенадцатая» ехала в первый микрорайон и не уступила дорогу водителю, который ехал навстречу.





