По данным на сегодня, 29 декабря, в Саратовской области трое рожениц остаются в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом на прошедшем брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Он рассказал, что всего за период пандемии в Саратовской области было 2 365 случаев заражения коронавирусом беременных или рожениц. Врачам до сих пор сложно лечить таких пациенток.

На данный момент в стационарах находится 21 роженица. Одна из них остается в крайне тяжелом состоянии. Недавно она родила ребенка, но неизвестно, жив ли он. Две женщины также остаются в тяжелом состоянии.