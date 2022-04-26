Минстрой России утвердил федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2021 году.

В него вошли три проекта из Саратовской области: реконструкция Набережной Космонавтов в Саратове, военно-исторического парка вооружения и военной техники «Патриот» в Энгельсе и сквера по улице Карла Маркса в Балашове.

При отборе проектов оценивалось их влияние на улучшение качества городской среды, учитывалось качество реализации проекта, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.