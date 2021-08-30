Общественный Совет при министерстве здравоохранения Саратовской области одобрил соединение саратовской, энгельсской и балаковской станций скорой помощи в саратовскую областную станцию.

Это объясняют объединением управленческого и дежурно-диспетчерского звена, укреплением материально-технической базы, равномерным укомплектованием кадрами и обеспечением единого баланса зарплаты сотрудников.

Главврач саратовской городской станции «скорой» Олег Андрущенко подчеркнул, что опыт объединения с региональным Центром медицины катастроф позволил достичь большинства из этих целей.